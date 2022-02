Difensore nel mirino della Serie A: l’Inter sfida Juventus e Milan

Parte la corsa ai talenti in scadenza di contratto e l’Inter si mette sulle tracce di un difensore: sfida a Juventus e Milan

Sessione invernale di calciomercato terminata, con l’Inter che è riuscita a mettere a segno un importante colpo sulla corsia sinistra, acquistando dall’Atalanta Robin Gosens. Con la finestra invernale chiusa si inizia già a pensare a quella estiva, soprattutto per quanto riguarda in calciatori che andranno in scadenza di contratto.

Di occasioni a titolo gratuito ce ne saranno sicuramente molte a fine stagione e così l’Inter sembrerebbe intenzionata a rinforzare il proprio reparto difensivo con un centrale di un top club europeo. I nerazzurri dovranno fare i conti con Juventus e Milan, che seguono il difensore da tempo, ma non solo.

Inter, obiettivo Sule per la difesa: Juventus, Milan e non solo sul difensore

Il calciomercato estivo porterà a separazioni importanti anche nei top club europei, visto che alcuni giocatori vedranno scadere il loro contratto. Proprio per questo motivo l’Inter avrebbe puntato il mirino nel Bayern Monaco, dove in scadenza di contratto ci sarebbe Niklas Sule, difensore classe 1995 che in fino ad ora in questa stagione ha collezionato 25 presenze.

Il centrale tedesco sarebbe nel mirino anche di Juventus e Milan, ma i club italiani non sarebbero gli unici interessati. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it su Niklas Sule ci sarebbe anche il forte interesse del Borussia Dortmund, che permetterebbe al centrale di rimanere in Bundesliga ad alti livelli. Per questo motivo sarebbe difficile vederlo in Serie A al momento.