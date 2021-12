Rivoluzione Arsenal, tolta la fascia di capitano: il comunicato UFFICIALE

Succede l’impensabile in casa Arsenal, dove arriva una decisione forte da parte della società inglese: tolta la fascia di capitano

Una vera e propria bufera si sta scagliando contro l’Arsenal. I ‘Gunners’ dopo un inizio di stagione difficile sono riusciti a risalire la china e portarsi al sesto posto in Premier League, a soli due punti dalla zona Champions League.

Nell’ultima giornata di campionato contro il Southampton la squadra di Arteta è riuscita a vincere 3-0, ma ad attirare l’attenzione è stata l’assenza di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante e capitano dell’Arsenal. Inizialmente si pensava a un infortunio, e invece il bomber dei ‘Gunners’ non è stato convocato per motivi disciplinari. Oggi arriva un comunicato ufficiale del club londinese che decide di usare il pugno duro.

Pugno duro Arsenal, tolta la fascia di capitano ad Aubameyang: il comunicato UFFICIALE

Il bomber dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, è nei guai con il proprio club. Il calciatore del Gabon avrebbe più volte violato il protocollo disciplinare della squadra, arrivando anche a non essere convocato nell’ultimo match di Premier League.

Quest’oggi arriva il comunicato ufficiale del club che recita: “Dopo la sua ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club e non sarà convocato per la partita di mercoledì contro il West Ham. Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato”. Dunque una decisione dura, che mette in bilico anche il futuro dell’attaccante, che nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto.