Juventus, tegola infortunio in vista del Verona: la nota

La Juventus si prepara in vista del Verona, ma dal report dell’allenamento odierno non emergono buone notizie: arriva l’infortunio

Il campionato ripartirà nel prossimo weekend dopo la sosta dello stage delle Nazionali. La Juventus tornerà in campo domenica contro il Verona, avversario ostico che ha già messo in ginocchio i bianconeri all’andata.

Max Allegri potrebbe dover fare a meno di uno dei protagonisti della prima parte di stagione. Dalla seduta di allenamento odierno è infatti emerso un affaticamento muscolare per Federico Bernardeschi. A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota in cui si legge: “Bonucci, Morata e Pellegrini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzato, mentre Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso”.