Commisso sconvolto dopo addio Vlahovic: “Futuro? Ci devo pensare”

Rocco Commisso ha affidato ai canali ufficiali del club il suo commento sulla vicenda Vlahovic: tanta amarezza nelle parole del presidente

La cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus ha letteralmente sconvolto la città di Firenze. Tra rabbia, incredulità ed amarezza, non sono mancate critiche ed offese anche alla dirigenza viola. Neppure il patron Rocco Commisso è stato esentato da feroci attacchi provenienti da parte della città e del tifo organizzato.

Intervenuto ai canali ufficiali del club, il patron italo-americano ha parlato dell’intera vicenda. Il suo è stato uno sfogo molto amaro, indirizzato ai suoi detrattori e contestatori. Non sono mancate critiche anche per il comportamento del bomber serbo, chiamato in causa dall’imprenditore.

Fiorentina, Commisso ne ha per tutti: non solo Vlahovic nel mirino

“Sono molto amareggiato e deluso e per questo mi devo fermare a riflettere.Sono arrivato a Firenze e non ho comprato una villa, una casa al mare e una barca. Ho messo tutta la mia energia e la mia disponibilità economica a favore della Fiorentina. Anche quando Firenze ha avuto bisogno di aiuto non mi sono tirato indietro aiutando gli ospedali per esempio. La cattiveria e le offese che ci sono state in questi giorni non sono giuste e non possono accettarle. Penserò alle scelte che dovrò fare nel futuro”, ha incalzato Commisso.

Non poteva mancare una stoccata al suo ex bomber, reo di un comportamento non certo irreprensibile, secondo il Presidente: “A fine novembre i dottori in America mi hanno suggerito di non partire per Firenze per curarmi, ma sono venuto ugualmente per dare il mio contributo e cercare di far ragionare Dusan e i suoi procuratori. Invece mi sono ammalato e arrabbiato di più. Con Vlahovic l’ultima volta che ci siamo visti non mi ha neanche salutato… Al momento devo ancora curarmi e non so quando tornerò a Firenze per poter stare vicino alla squadra e ai nostri tifosi”, ha concluso.