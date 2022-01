La ‘risposta’ a Juventus e Inter | No al rinnovo: Milan in agguato

Inter e Juventus stanno infiammando questa fase finale del calciomercato invernale. Il Milan però potrebbe anche pescare l’occasione giusta rispondendo in difesa

Mentre l’Inter e la Juventus chiudono un paio di colpi di primissimo livello, il Milan al di là del giovane Lazetic non ha ancora ‘risposto’ in modo forte alla concorrenza che si potenzia sul mercato invernale. In particolare i tifosi rossoneri si sarebbero aspettati quanto meno un colpo in difesa, viste le problematiche fisiche occorse a diversi calciatori, tra cui Kjaer (stagione finita) e Tomori (di rientro prossimamente).

Lo stesso Maldini a ‘Dazn’ prima dell’ultima gara di campionato contro la Juventus aveva ammesso: “In difesa non so, sono rientrati Romagnoli e Calabria. L’emergenza sta finendo. Poi se si fosse potuto fare un calciatore importante per i prossimi 6-7-8 anni sarebbe stato diverso, ma purtroppo non è stato possibile“. Il principio del Milan è quindi quello di non ‘tappare buchi’ ma andare solamente ad acquistare calciatore utili per il presente e soprattutto per il futuro.

Calciomercato Milan, Araujo in bilico a Barcellona: idea per potenziare la difesa

L’idea giusta quindi in coda al mercato invernale per provare a rispondere alla concorrenza ma offrendo al tempo stesso a Pioli un calciatore futuribile per il progetto, potrebbe arrivare da Barcellona. Ronald Araujo ha infatti rifiutato la prima offerta di rinnovo presentata dal club blaugrana rispetto ad un contratto in scadenza nel 2023. Il talentuoso uruguaiano è in grande crescita, con una valutazione superiore ai 20 milioni, e il Barça vorrebbe dunque blindarlo per il futuro, ma senza prolungamento il rischio addio può divenire attuale, considerato anche l’ombra lunga del Real Madrid su di lui.

Inoltre il Barcellona anche sui rinnovi deve tener conto delle esigenze economiche di bilancio e non è quindi da escludere una cessione senza firma per evitare brutte sorprese. In questa insenatura potrebbe provare ad inserirsi il Milan, che ha bisogno di un centrale giovane e forte. Il calciatore è peraltro assistito da Edoardo Crnjar, agente ed intermediario che ha curato anche il passaggio di Brahim Diaz dal Real Madrid allo stesso club meneghino. In Italia su Araujo c’è anche la Juventus, sempre pronta in agguato in queste situazioni, fermo restando l’intenzione dei catalani di trattenerlo.