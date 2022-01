Ecco il nuovo attaccante che potrebbe affiancare Vlahovic alla Juventus

La Juventus potrebbe affiancare un attaccante esperto a Dusan Vlahovic. Occasione all’estero: tutti i dettagli

È ormai questione di ore per l’arrivo alla Juventus di Dusan Vlahovic. L’entourage dell’attaccante serbo è atteso a Torino per definire gli ultimi dettagli del trasferimento dalla Fiorentina.

Il club bianconero investirà subito circa 75 milioni di euro e, contestualmente, rimette fortemente in discussione il futuro di Alvaro Morata e Paulo Dybala. Per lo spagnolo si è riaperta la pista Barcellona, mentre potrebbe complicarsi ulteriormente il rinnovo del numero 10 bianconero. Soprattutto in caso di addio di Alvaro Morata, tra gennaio e giugno, non è escluso che la dirigenza della Juventus possa affiancare a Vlahovic un attaccante esperto e possibilmente di caratura internazionale. Un’occasione potrebbe ripresentarsi dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, occasione Lacazette: tutti i dettagli

La Juventus ha diversi discorsi aperti in Premier League, da Bentancur–Aston Villa ad Aaron Ramsey, fino ad Arthur. L’ex centrocampista del Barcellona è nel mirino dell’Arsenal che vuole regalare il brasiliano ad Arteta. Nei discorsi con i Gunners si potrebbe tornare a parlare anche di Lacazette. L’esperto attaccante francese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e rappresenta un’importante occasione per la Juventus. La società bianconera, infatti, potrebbe pensare anche all’ex Lione per affiancare Dusan Vlahovic. I tempi sono piuttosto ristretti e, evitando anche un indennizzo all’Arsenal, Lacazette potrebbe tentare Cherubini a parametro zero nella prossima estate. Occhi puntati, dunque, anche sul centravanti francese.