Calciomercato Juventus, l’arrivo di Vlahovic sblocca la cessione

Una cessione eccellente per la Juventus: i bianconeri potrebbero far partire in prestito Dejan Kulusevski in vista dell’arrivo di Vlahovic

Non solo il colpo Vlahovic: la Juventus negli ultimi giorni di mercato potrebbe lavorare anche alla cessione, a titolo temporaneo, di Dejan Kulusevski per consentire allo svedese di trovare maggiore spazio nella seconda metà di stagione.

La Juventus apre alla cessione in prestito di Dejan Kulusevski. Come riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe deciso di lasciar partire in prestito l’attaccante svedese classe 2000, in questa stagione impiegato ventisette volte tra campionato e coppe, per un totale di 972 minuti trascorsi in campo.

Si era pensato anche ad una cessione dell’ex Parma, acquistato dall’Atalanta per circa 35 milioni di euro. In questa sessione di mercato, però, sarà difficile fare cassa per la Juventus che avrebbe dunque deciso di lasciar partire in prestito il numero 44 bianconero, anche in virtù del possibile arrivo a Torino di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Kulusevski verso il prestito

Da quando Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina della Juventus, Dejan Kulusevski ha faticato a trovare spazio, partendo quasi sempre dalla panchina. Ecco perché in questa sessione invernale di calciomercato il calciatore classe 2000 potrebbe essere ceduto in prestito. Un modo per far crescere ulteriormente il calciatore di origini macedoni, magari impreziosendone il valore in vista di una futura cessione.

Ma chi potrebbe ingaggiare Kulusevski in prestito? Nei giorni scorsi è stato registrato l’interesse dell’Eeveron, ma resta da capire la volontà del calciatore che potrebbe preferire l’opzione Arsenal, dato che i Gunners in passato hanno palesato un interesse nei confronti dell’esterno offensivo.

Kulusevski, ma non solo. La Juventus lavora anche ad altre uscite. Per Alvaro Morata resta viva la pista Barcellona: la cessione del centravanti spagnolo consentirebbe alla Vecchia Signora di risparmiare 5 milioni di euro di ingaggio. Potrebbe lasciare Torino anche Aaron Ramsey, la cui partenza farebbe risparmiare alla Juventus un altro ingaggio pesante.