Calciomercato Milan, priorità assoluta: intrigo da 30 milioni con Kessie

Un importante intreccio con Franck Kessie infiamma il calciomercato del Milan: individuata l’assoluta priorità, 30 milioni sul piatto

D’inverno con la temperatura anche sotto ai 10 gradi fa strano anche solo pensarlo, ma queste giornate sono assolutamente bollenti. Ma non è dovuto al clima improvvisamente impazzito, bensì al finale rovente del calciomercato. Siamo entrati nella fase cruciale, quella in cui tutto può succedere. A cominciare dal clamoroso affare Vlahovic-Juventus, che sembra ormai soltanto una questione di ore.

Poi c’è l’Inter: i campioni d’Italia vogliono rispondere al colpaccio dei grandi rivali di sempre con l’acquisto di Gosens e avrebbero raggiunto un’intesa con l’Atalanta sulla formula. A Milano, però, si lavora alacremente anche sull’altra sponda. Oggi è arrivato in città Lazetic per visite mediche e firma, un antipasto di ciò che hanno in mente Maldini e Massara per accontentare Pioli e potenziare la rosa. Da tempo si parla di un nuovo innesto nella retroguardia, reparto ora carente soprattutto a causa dell’infortunio di Kjaer. La dirigenza, dal canto suo, non ritiene strettamente necessario lo sbarco immediato di un centrale, perciò non è detto che lo prenderanno a breve. Per l’estate, invece, si proverà a vagliare nuovamente la pista Botman, sempre in cima alla lista dei desideri. Ma il centrale olandese non è l’unico obiettivo in forza al Lille.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, rivoluzione anche a centrocampo: obiettivo in Serie A

Milan, 30 milioni per l’obiettivo numero uno: ma dipende da Kessie

Al ‘Diavolo’ piace (e tanto) Renato Sanches come sappiamo. Lo stesso calciatore portoghese ha parlato di recente dell’interesse da parte del Milan, dichiarando di sentirsi pronto ad approdare in un top club. Stando a quanto si apprende da ‘Fichajes.net’, il classe ’97 sarebbe la priorità assoluta dei lombardi per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, triangolo fra difensori: c’è anche il Milan

Sempre secondo il portale spagnolo, però, l’operazione sarebbe strettamente legata al rinnovo di Franck Kessie. C’è ancora molta incertezza in questo senso e permane pessimismo sul prolungamento. L’ivoriano continua a chiedere almeno 8 milioni netti a stagione, cifra a cui il Milan non intende neanche avvicinarsi. L’addio a parametro zero tra 6 mesi, dunque, è uno scenario più che realistico e, in tal caso, la società metterebbe sul piatto intorno ai 30 milioni di euro per il rimpiazzo. Renato Sanches è in scadenza giugno 2023 e potrebbe essere preso anche con qualcosa in meno. Situazione in divenire, il Milan ha puntato forte Renato Sanches in vista dell’estate.