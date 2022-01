Non solo Vlahovic, possibile doppio addio alla Juve: “Situazioni spinose”

La Juventus sta per portare Dusan Vlahovic a Torino ma non riesce ancora a sciogliere il nodo legato al rinnovo di Paulo Dybala: la risposta del giornalista

La Juventus, all’interno del caos Dybala, sta trattando il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, ma soprattutto si avvicina a passi spediti verso l’acquisto di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo avrebbe scelto i bianconeri e la Fiorentina è pronta ad accettare l’offerta di circa 75 milioni di euro.

La Juventus sta per accogliere il nuovo bomber dalla Fiorentina che potrebbe riaprire concretamente la pista Alvaro Morata per il Barcellona. Il centravanti spagnolo si vedrebbe chiuso da Vlahovic e potrebbe accettare il trasferimento in Catalogna. Intanto, però, il caso Dybala continua e il rinnovo sembra essere sempre più remoto per l’argentino. In merito all’operazione Vlahovic e alla questione Dybala è intervenuto il giornalista Nicola Gallo a ‘Top Calcio 24’ che si è soffermato anche sul futuro di Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza a giugno.

Juventus, Vlahovic-Dybala: “Non sono operazioni collegate”

Ecco le parole del giornalista Nicola Gallo: “Le operazioni Vlahovic-Dybala non sono collegate”. Anche Bernardeschi è al centro di diverse voci di mercato. Il campione d’Europa piace a diversi club di Serie A ma anche all’Inter. Anche su di lui è intervenuto il giornalista: “Quella dell’argentino e di Bernardeschi sono situazioni spinose che non si chiuderanno in tempi brevissimi”. Rimane in ballo anche la questione legata al futuro di Juan Cuadrado.

Anche il colombiano classe ’88 è in scadenza con i bianconeri a giugno 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Un’altra situazione in sospeso che la Juventus non ha ancora risolto e che potrebbe complicarsi con il passare del tempo. Anche se il giornalista a ‘Top Calcio 24’ sull’esterno bianconero ha detto: “Secondo me, la questione Cuadrado è, invece, quella meno complicata delle tre”.