Il Milan dà il via libera: Kessie subito, decide la Juventus

Il Milan apre alla cessione a gennaio di Kessie e apre il duello tra le due big d’Europa ma a condizione che arrivi un centrocampista dalla Juventus

Milan e Juventus non è stato solo il big match di punta del weekend di Serie A. Le due big italiane potrebbero incrociarsi anche in chiave calciomercato.

Tra Milan e Juventus potrebbe crearsi, però, anche una complessa situazione di calciomercato. Al centro della questione c’è Franck Kessié che non ha ancora rinnovato con i rossoneri ed essendo in scadenza, a giugno potrà andare altrove a costo zero, replicando le situazioni di Donnarumma e Calhanoglu della scorsa estate. Il centrocampista ivoriano, reduce da una grandissima stagione da 13 gol e 6 assist, quest’anno di gol ne ha segnati 5 ma le tante voci di mercato lo stanno condizionando e non poco. Su di lui ci sono diversi club ma si prospetta una lotta a due tra Tottenham e PSG.

Kessié conteso tra Psg e Tottenham: McKennie l’alternativa per il Milan

Il Paris Saint-Germain è la prima squadra in lizza per Franck Kessié ma deve fare i conti con l’inserimento del Tottenham di Antonio Conte. L’allenatore pugliese lo ha osservato attentamente durante i suoi anni in Serie A e vuole impensierire il Psg per gennaio, deciso a rinforzare il centrocampi degli Spurs per portare il club di Londra sempre più in alto, per competere con le big della Premier.

Il Milan intende fino all’ultimo provare a trovare l’accordo col centrocampista per il rinnovo ma qualora non fosse così, potrebbe decidere di lasciarlo andare entro la fine del mercato di gennaio per riuscire a incassare almeno una piccola somma del potenziale guadagno. Il sacrificio, però, avverrebbe qualora i rossoneri riuscissero a portare a Milano Weston McKennie, centrocampista americano che però la Juventus e soprattutto Massimiliano Allegri considerano piuttosto importante per il proseguo della stagione.