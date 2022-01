Milan-Juventus, Ibrahimovic esce per infortunio: le condizioni

Tegola in casa Milan. Ibrahimovic lascia il campo nel primo tempo di Milan-Juventus

Il Milan tenta di rimanere in scia all’Inter nel posticipo con la Juve. Per Pioli non sarà facile superare i bianconeri, considerando la striscia di dieci risultati utili consecutivi. Il match è reso ancora più complicato dal ko di Zlatan Ibrahimovic.

Nel corso del primo tempo di Milan-Juventus, Zlatan Ibrahimovic ha dovuto abbandonare il campo per un risentimento muscolare, in particolare si toccava la coscia. L’ex di turno, ha lasciato il terreno di gioco dopo appena venticinque minuti, lasciando spazio a Rebic. Da valutare le sue condizioni in vista del derby ‘scudetto’ in programma il 6 febbraio.