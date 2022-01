Juventus, Arrivabene risponde a Dybala: “Sono già andato al sodo”

Le parole di Arrivabene prima del match di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria

Torna in campo la Juventus, dopo aver raccolto otto risultati utili consecutivi in campionato e la cocente sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter. L’ad bianconero Arrivabene, è stato intervistato da SportMediaset poco prima del match di Coppa Italia con la Sampdoria.

L’esultanza di Dybala dopo il gol con l’Udinese fa ancora discutere. Il dirigente bianconero preferisce non commentare il gesto: “In quel momento ho visto una grande azione della Juventus condotta da Arthur, un assist ottimo di Kean e uno splendido gol di Dybala – prosegue Arrivabene –. Io esultavo poi mi è stato detto dopo di questo episodio ma non sto qui a commentare le reazioni dei dei giocatori”.

La questione del rinnovo di Dybala tiene inevitabilmente banco in casa Juventus, ma l’ad ci tiene a sottolineare anche gli altri giocatori che andranno in scadenza: “Sono già andato al sodo. Ho detto che ne avremmo parlato a febbraio. Non c’è solo Dybala, abbiamo altri rinnovi e per rispetto è giusto citarli: Cuadrado, Perin il campione europeo Bernardeschi e De Sciglio – continua l’ad-. A tutti loro, compreso Dybala, ho sempre detto che a febbraio parleremo per discutere i rinnovi”.

Calciomercato Juventus, Arrivabene chiude le porte a Martial

Il dirigente della Vecchia Signora non teme incursioni di ‘disturbo’ di altre società: “Non penso, sono sono giocatori con i quali abbiamo un ottimo rapporto, sono molto legati alla Juventus. Ci siamo dati appuntamento a febbraio e quindi con calma faremo quello che dovremmo fare”.

Infine, Arrivabene ha smarcato una domanda su Martial dicendo che la società non può permettersi l’ingaggio di 15 milioni di euro dell’attaccante classe 1995 del Manchester United.