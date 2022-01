Juventus in cerca del bomber: scambio di prestiti in Premier

La Juventus continua a cercare un attaccante per il proprio reparto offensivo e pensa a uno scambio di prestiti con la big di Premier League

Mancano solo due settimane alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e per ora la Juventus non ha trovato rinforzi per il suo reparto offensivo. Infatti i bianconeri nella prima parte di stagione hanno mostrato chiari ed evidenti problemi nel trovare la via del gol, e un bomber sembrerebbe essere proprio ciò che manca ad Allegri.

Per questo motivo il mirino della Juventus continua a essere puntato in Premier League, dove interesserebbe il profilo di Anthony Martial, attaccante del Manchester United che sta faticando a trovare spazio. Così i bianconeri per arrivare al bomber francese potrebbero pensare a uno scambio di prestiti.

Juventus, Martial l’obiettivo per l’attacco: idea di scambio con Kulusevski

La priorità della Juventus in questa finestra invernale di calciomercato continua a essere l’arrivo di un attaccante. Al momento la squadra di Allegri sta andando avanti grazie ai gol di Dybala e McKennie, ma serve un bomber che dia sicurezza e assicuri gol a Massimiliano Allegri. Così continua a piacere il profilo di Anthony Martial, attaccante in uscita dal Manchester United, chiuso dalle tante risorse offensive nella rosa dei ‘Red Devils’.

Così i bianconeri per arrivare al bomber francese potrebbero pensare di mettere sul piatto uno scambio con Dejan Kulusevski, esterno arrivato dal Parma che nonostante le sue indiscutibili qualità, non è mai riuscito a convincere al massimo la società e i tifosi. Dunque una nuova strategia per i bianconeri per cercare di portare nello scacchiere di Allegri un nuovo bomber.