UFFICIALE Milan, Tomori operato | Ecco i tempi di recupero

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale con cui ha dato evidenza delle condizioni di Fikayo Tomori, infortunatosi nella gara di Coppa Italia contro il Genoa

Era già chiaro al momento della sostituzione, che non sarebbe stato uno scherzo l’infortunio subìto da Fikayo Tomori contro il Genoa in Coppa Italia. Il club rossonero in data odierna ha emesso una nota ufficiale con cui ha dato evidenza dell’esito dell’intervento chirurgico nonchè dei tempi di recupero del calciatore inglese.

Il comunicato ufficiale del Milan: l’intervento a Tomori

“AC Milan comunica che Fikayo Tomori è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri.

L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni.

Fikayo sta bene e inizierà da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni”, si legge nella nota.