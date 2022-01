Calciomercato, il Barcellona tenta il colpo a zero | Milan e Juve ko

Il Barcellona tenta il colpo dalla Bundesliga e insidia Juventus e Milan: possibile arrivo a costo zero

Il calciomercato si muove anche per le big europee, in particolare per il Barcellona che nonostante i problemi finanziari sta cercando di rendere la rosa competitiva. Lo dimostra l’arrivo di Ferran Torres che ha, solo in parte, sopperito all’addio al calcio di Aguero, dando una soluzione offensiva in più a Xavi.

I blaugrana, però, continuano a seguire diversi calciatori in giro per l’Europa, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che si presentano. Uno dei prossimi obiettivi del club catalano è Niklas Sule che, secondo quanto riportato da ‘Bild’, sarebbe il primo nome per la difesa. Il Bayern Monaco intende trovare l’accordo per il rinnovo del difensore tedesco che terminerà il suo contratto a giugno 2022. Intanto il Barcellona tenta il classe ’95, cercando di convincerlo a trasferirsi in Spagna.

Il Barça ci prova per Sule: insidia per Milan e Juve

Il Barcellona, qualora convincesse Sule ad accettare di trasferirsi, guadagnerebbe i servizi del gigante tedesco a parametro zero. L’ex Hoffenheim era finito nel mirino anche di alcuni club italiani, in particolare Juventus e Milan che si erano interessate nonostante l’ingaggio piuttosto elevato, di circa 7 milioni di euro a stagione.

Il Bayern Monaco è convinto di riuscire a trovare l’accordo per il rinnovo del difensore tedesco, ma qualora non accadesse, il Barcellona potrebbe anticipare la concorrenza e piazzare un altro colpo a zero molto prezioso.