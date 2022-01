Calciomercato, la doppia offerta spiazza | Juve e Milan: cambia tutto

Juventus e Milan spiazzate dalla doppia offerta del Manchester United per il big: ecco la mossa dei Red Devils

Il Manchester United deve fare i conti con la pesante situazione legata a Cristiano Ronaldo che dopo appena 4 mesi dal suo ritorno ha già manifestato il suo malcontento, aprendo nuovi scenari di mercato difficilmente pronosticatili a inizio stagione.

Intanto, però, i Red Devils stanno lavorando anche su altri giocatori in uscita, in particolare su Donny Van de Beek. Il centrocampista olandese, arrivato con troppe aspettative dall’Ajax per 40 milioni di euro, ha tremendamente disatteso le aspettative del club e adesso è uno dei possibili partenti. Secondo quanto riportato da ‘Manchester Evening News’, il Manchester United avrebbe offerto Van de Beek in prestito a Newcastle e Borussia Dortmund, due dei club che più hanno mostrato interesse nei confronti dell’olandese.

Lo United offre Van de Beek: beffa Juve e Milan

La mossa del Manchester United dimostra la volontà di liberarsi del giocatore olandese, almeno in prestito, per permettergli di trovare più spazio. Con i Red Devils ha giocato appena 7 partite in Premier e 4 in Champions, non avendo quasi mai la possibilità di esprimersi.

Eppure le pretendenti non mancano, tra cui anche Milan e Juventus che anche in estate hanno provato a sondare il terreno. La proposta dello United al Borussia Dortmund e soprattutto al Newcastle, però, manderebbe fuori gioco sia i rossoneri che i bianconeri per il centrocampista olandese.