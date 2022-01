Rabiot sul mercato: l’ipotesi di scambio per il nuovo centrocampista

Rabiot delude ancora e finisce sul mercato: il possibile scambio per arrivare al nuovo centrocampista. Tutte le cifre e i dettagli

È arrivata un’altra pesante sconfitta, soprattutto per la modalità, per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono stati beffati all’ultimo secondo da Alexis Sanchez e dall’Inter che ha così trionfato in Supercoppa.

Una gara che è stata per lunghi tratti controllata dai campioni d’Italia in carica soprattutto grazie alla superiorità a centrocampo. Ancora una volta, tra i peggiori della Juve c’è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato impalpabile e per lunghi tratti fuori dalla partita, anche per l’atteggiamento rinunciatario della squadra di Allegri. Il bilancio dei suoi primi anni in bianconero è sicuramente negativo e fatto di alti e bassi. Anche l’ex PSG è considerato cedibile dalla dirigenza e in discussione e potrebbe diventare una pedina di scambio. Ecco il possibile tentativo della Juventus nel calciomercato invernale.

Calciomercato Juve, Rabiot pedina di scambio: i dettagli

Negli scorsi giorni è spuntato anche il nome di Bruno Guimaraes per il centrocampo della Juventus. Il talento del Lione piace alla dirigenza, che ha effettuato un primo sondaggio. La risposta è stata chiara: il club francese valuta ora il brasiliano circa 40-45 milioni di euro. Una cifra al momento irraggiungibile per la Juventus, che potrebbe tentare l’inserimento di contropartite tecniche. Sul piatto potrebbe finire proprio Rabiot per un eventuale ritorno in patria, nella Ligue 1. Il cartellino del 26enne è valutato circa 20 milioni di euro, con il club bianconero che abbasserebbe a 20-25 milioni il conguaglio economico. Resta però da capire l’eventuale disponibilità del Lione, che non fa sconti.