Calciomercato Milan, non solo Theo Hernandez: l’assalto del PSG

Calciomercato Milan: gli occhi del Paris Saint-Germain su Theo Hernandez e non solo. La possibile offensiva del club parigino

“Hanno un contratto in scadenza nel 2024. Quindi naturalmente come per gli altri, Donnarumma, Kessié, Calhanoglu, siamo partiti a tempo debito, ma non è sempre facile trovare un accordo in una trattativa. Quello di Theo Hernandez è molto ben avviato così come quello di Bennacer. E stiamo parlando con Leao“.

“L’intenzione è quella di rinnovare a breve con tutti e tre. Naturalmente sono calciatori che hanno dato ad oggi, pur essendo comunque giovani, e che pensiamo possano dare tantissimo nel futuro prossimo nostro”. Negli scorsi giorni Paolo Maldini ha annunciato le trattative per i rinnovi di Theo Hernandez, Bennacer e Leao. Nonostante contratti ancora lunghi in scadenza nel 2024, la dirigenza rossonera vuole blindare subito i tre big evitando nuovi casi Donnarumma, Calhanoglu e Kessié. Theo Hernandez, in particolare, è già nel mirino dei top club europei, PSG su tutti, e presto potrebbe finirci anche l’esterno portoghese. Leao ha infatti trovato continuità ed è diventato uno dei giocatori imprescindibili del Milan di Pioli. E Leonardo osserva.

Calciomercato Milan, il PSG alla finestra per Leao: cifre e dettagli

In caso di partenza (sempre più probabile) di Mbappé in direzione Madrid, il PSG tornerà subito protagonista sul calciomercato alla ricerca di sostituti. Se dovesse confermare questo rendimento, anche Leao potrebbe finire nel mirino dell’ex rossonero Leonardo. Il club parigino non avrebbe problemi a sborsare i 40-50 milioni di euro richiesti dal Milan, e l’eventuale rinnovo non rappresenterebbe un ostacolo per i francesi. Maldini e Massara sono avvisati.