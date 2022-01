Chiesa e la reazione dopo l’infortunio: arriva il messaggio

Dopo la notizia dell’infortunio Federico Chiesa reagisce con un messaggio pubblicato sui social

La reazione di Federico Chiesa sta in un messaggio pubblicato su Instagram dall’attaccante bianconero all’indomani del brutto infortunio rimediato contro la Roma.

Federico Chiesa ha affidato a Instagram il suo commento dopo l’infortunio che lo costringerà ai box per almeno quattro mesi. Stagione finita per uno dei talenti più puri del calcio italiano che – a proposito – salterà la sfida play-off per i Mondiali del 2022 in Qatar.

“Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto, in campo” ha scritto su Instagram Federico Chiesa all’indomani dell’infortunio rimediato nella partita vinta dalla Juventus per 4-3 sulla Roma. Il figlio d’arte deve fare i conti con una lesione del legamento crociato anteriore.

Infortunio Chiesa, il messaggio-reazione social

Inevitabilmente, il post social di Federico Chiesa ha scatenato un mare di reazioni. Tifosi, compagni di squadra e avversari hanno voluto trasmettere la loro vicinanza all’ex Fiorentina, alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dal rettangolo di gioco per il resto della stagione.

Tra i messaggi, spicca quello del commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini: “Gli infortuni fanno parte della carriera di un calciatore, lo abbiamo visto quest’estate. A fare la differenza però è la voglia di rialzarsi e tu ne hai da vendere. Ti aspettiamo Federico”.

Gli infortuni fanno parte della carriera di un calciatore, lo abbiamo visto quest’estate. A fare la differenza però è la voglia di rialzarsi e tu ne hai da vendere. Ti aspettiamo Federico 💪 — Roberto Mancini (@robymancio) January 10, 2022

Particolarmente toccante il post pubblicato su Instagram dal compagno di squadra e leader bianconero Leonardo Bonucci: “Ora tutti ti diranno che sono con Te, che tornerai più forte di prima. Io ti dico solo che ora dipende da Te. Hai due strade, una non te la dico neanche, l’altra è già cominciata e prevede un lavoro duro ogni giorno, come dicevamo quest’estate, un cm alla volta per diventare un uomo migliore e un giocatore migliore. Lo sai già dove ti porterà questo percorso. Ti Aspetto”.