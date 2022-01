Milan-Roma, Mourinho contro il Var: “Non fare il fenomeno”

La Roma crolla a San Siro e finisce la partita in nove. Mourinho non digerisce l’arbitraggio di Chiffi

Il Milan ha inflitto un netto 3-1 alla Roma di Josè Mourinho. Con la vittoria, i rossoneri volano ad un punto dall’Inter (una partita in meno), mentre lo Special One rimane a quota 32 punti. Domenica all’Olimpico arriva la Juventus, un match delicatissimo per la rincorsa alla Champions League.

Nell’occasione, Mourinho non potrà schierare Mancini e Karsdorp, espulsi nell’ultimo quarto d’ora di gara. L’allenatore della Roma non ha digerito l’arbitraggio di Chiffi, attaccandolo duramente nel post partita: “L’arbitro non mi è piaciuto – dice Mou ai microfoni di Dazn – non ha avuto personalità, lui e il Var sono difficili da accettare. Quando sei il Var non devi fare il fenomeno”.

Non solo i cartellini rossi, il tecnico contesta anche il primo rigore concesso al Milan per un fallo di mano di Abraham: “Il Var non può richiamare l’arbitro in una situazione di dubbio tremendo – continua – ho chiesto a Chiffi di inviarmi l’immagine del tocco, noi non l’abbiamo visto”. Sulla mancata concessione del presunto rigore su Zaniolo, Mourinho ammette che non lo avrebbe concesso, così come l’ultimo dato al Milan: “Quest’ultimo penalty, se lo paragoni a quello di Zaniolo o Ibanez, o ne dai 3 o nessuno”.

Milan-Roma, non solo l’arbitraggio: anche i tifosi rossoneri nel mirino di Mourinho

Il tecnico è stato fischiatissimo dal pubblico di San Siro, memore del suo passato nerazzurro. Mourinho ha risposto per le rime: “Sono contento di vedere come mi ha accolto lo stadio. Il Milan mi ha cercato tre anni fa ma ho deciso di non andare – continua lo Special One – tornando indietro, vedendo quello che è successo oggi, sono ancora più contento della mia decisione e di quello che ho risposto”.