Serie A, Mourinho crolla San Siro: Milan-Roma finisce 3-1

Nonostante i numerosi casi Covid, la Serie A è tornata in campo. Nel pomeriggio importanti vittorie esterne per Cagliari e Verona, mentre Lazio e Sassuolo hanno ottenuto soltanto un punto nelle sfide casalinghe con Empoli e Genoa. In attesa di Juventus-Napoli, a San Siro è andato in scena l’altro big match tra Milan e Roma.

La partita si è messa subito nella direzione giusta per i rossoneri di Pioli: prima il rigore di Giroud – ingenuo Abraham nell’andare con la mano verso il pallone – poi il raddoppio di Messias su regalo della difesa giallorossa. Abraham ha riaperto i giochi nel finale di primo tempo ma nella ripresa il Milan ha chiuso i giochi con Leao. Nel recupero, Ibrahimovic fallisce il rigore del 4-1. Espulsi Karsdorp e Mancini.

Milan-Roma, tabellino e classifica aggiornata

Milan-Roma 3-1

Giroud 8′(R), 17′ Messias, 40’Abraham, Leao 82′

Classifica Serie A: Inter punti 46, Milan 45, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio** 32, Empoli** 28, Bologna 27, Verona** 27, Torino 25, Sassuolo** 25, Udinese* 20, Sampdoria** 20, Venezia 17, Spezia** 16, Cagliari** 13, Genoa** 12, Salernitana* 8.

*una partita in meno

** una partita in più