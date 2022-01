Telenovela Morata, nuovo ribaltone | La telefonata cambia le cose

Si riaccende la telenovela tra Juventus e Barcellona per Alvaro Morata: la telefonata può cambiare tutto

Per diversi giorni il nome di Alvaro Morata è stato al centro delle voci di mercato. La Juventus non è certa di riscattarlo dall’Atletico Madrid a fine stagione e di certo i numeri dello spagnolo non sono così entusiasmanti: appena 7 gol tra campionato e Champions in 23 partite totali.

Nonostante il rendimento poco convincente, Massimiliano Allegri ha dichiarato di voler a tutti i costi trattenere Morata a Torino, almeno fino al termine della stagione. Il centravanti ex Real Madrid, Chelsea e Atletico era stato accostato al Barcellona, ma la Juventus ha preso una chiara posizione in favore del proprio centravanti, confermando di voler continuare a credere in lui.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Barcellona-Morata: nuovo tentativo blaugrana

Dalla Spagna, però, fonti vicine al Barcellona confermano che le mosse di mercato dei blaugrana per lo spagnolo non si sono fermate, come sottolineato da ‘AS’: “Alvaro Morata non è affatto escluso”.

Telenovela Morata: la telefonata di Xavi

L’allenatore del Barça, Xavi Hernandez, avrebbe addirittura avuto un colloquio telefonico in settimana con Morata. L’ex leggenda blaugrana avrebbe confermato l’interesse del club catalano nei suoi confronti, nonostante le difficoltà finanziarie. Le presunte cessioni di Dembélé e Umtiti in questa sessione di gennaio, permetterebbero al Barcellona di trovare le risorse necessarie a portare Morata in Catalogna già a gennaio. Di certo la telenovela tra Juventus e Barcellona non è affatto chiusa e per Morata potrebbero esserci ancora dei colpi di scena.