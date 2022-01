Juventus, titolare a rischio: può saltare la gara con il Napoli

Arrivano brutte notizie per Massimiliano Allegri: il titolarissimo potrebbe saltare la sfida contro il Napoli per infortunio

Non arrivano buone notizie in casa Juventus in vista della sfida di giovedì sera contro il Napoli. In queste ore la società ha comunicato il report dell’allenamento odierno e ha dato la notizia dell’affaticamento di Bonucci. Ecco il comunicato: “Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Il calciatore quindi è in dubbio per la gara contro il Napoli, nei prossimi giorni sarà valutato costantemente e si saprà di più.