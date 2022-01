Calciomercato Juventus, colpo Icardi: l’acconto per il top player

Mauro Icardi potrebbe essere il colpo ad effetto in casa Juventus: il Psg lo vuole cedere anche a gennaio, possibile acconto per il big

Novità in vista in casa Juventus. Alvaro Morata è pronto a dire addio ai bianconeri per sposare il nuovo progetto di Xavi al Barcellona, mentre Mauro Icardi potrebbe essere il suo sostituto.

Il Paris Saint-Germain, dopo l’acquisto estivo di Messi, potrebbe dire addio allo stesso attaccante argentino, che si è fatto notare ancora una volta negli ultimi mesi per le sue vicende private con la moglie-agente Wanda Nara. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Italia con la volontà di tornare ad essere protagonista per l’ex Inter.

Calciomercato Juventus, de Ligt come acconto per Icardi

E così lo stesso club parigino vorrebbe portare a termine il trasferimento a gennaio, anche in prestito, per avere la corsia preferenziale sul centrale olandese, de Ligt, sempre nel mirino delle big d’Europa. Anche Barcellona e Real Madrid vorrebbe essere protagoniste per arrivare al forte difensore della Juventus, che non ha attraversato momenti facili con il club bianconero sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Un’idea suggestiva in vista di giugno con la volontà di Icardi di dire subito addio al Psg per tornare a mettere a segno gol decisivi in Serie A come ai tempi di Sampdoria e Inter.