Crollo Atalanta, retrocede in Europa League | Passano Roma e Napoli

Atalanta fuori dalla Champions League, vince il Villareal. Passano Roma e Napoli, giallorossi come primi, azzurri secondi

Dopo il rinvio per la nevicata di mercoledì 8 dicembre, l’Atalanta è scesa in campo nella serata di giovedì per il match conclusivo della fase a gironi della Champions League. Ultimo atto anche per i gruppi di Napoli e Roma, rispettivamente impegnate con Leicester e Cska Sofia.

Un’Atalanta colpita a freddo da Danjuma (3′) e successivamente andata sotto di due gol poco prima dell’intervallo con la rete di Capoue. Nella ripresa il copione non è cambiato, con i nerazzurri padroni del possesso palla e gli spagnoli cinici sottoporta. Al 51′ è arrivata la seconda rete di Danjuma.

Malinovsky e Zapata hanno successivamente provato a riaprire invano la partita. Roma corsara in Bulgaria: Abraham e Mayoral hanno domato il Cska Sofia, regalando il primo posto a Josè Mourinho. Il Napoli invece, dopo un super avvio, ha rischiato la rimonta degli inglesi. Elmas ha ‘salvato’ Spalletti, permettendo agli azzurri di qualificarsi al secondo posto.

Roma, Napoli e Atalanta: tabellini e classifiche dei gironi

ATALANTA-VILLAREAL 2-3

Danjuma 3′ e 51′, Capoue 42′, Malinovsky 71′, Zapata 80′

Classifica Gruppo Atalanta: Manchester United 11, Villareal 10, Atalanta 6, Young Boys 5

CSKA SOFIA-ROMA 2-3

Abraham 15′ e 53′, Mayoral 34′, Catakovic 75′, Wildschut 93′

Classifica Gruppo Roma: Roma 13, Bodo 12, Zorya 7, Cska Sofia 1

NAPOLI-LEICESTER 3-2

Ounas 4′, Elmas 24′ e 53′, Evans 27′, Dewsbury-Hall 33′

Classifica Gruppo Napoli: Spartak Mosca 10, Napoli 10, Leicester 8, Legia 6