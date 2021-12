Donnarumma verso l’addio al PSG: Raiola ha già la destinazione

Gigio Donnarumma non vede soddisfatte a pieno le proprie aspettative al PSG e potrebbe pensare all’addio: Raiola ha la soluzione

L’addio al Milan è stato certamente doloroso sia per la società che per Gigio Donnarumma, che ha sperato in uno step importante per la sua carriera passando al PSG. Qui però non aveva fatto i conti con la concorrenza di Keylor Navas, che lo ha portato spesso a sedersi in panchina e guardare il costaricano tra i pali.

Così il campione d’Europa e vincitore del premio Yashin vorrebbe tornare titolare e potrebbe farlo dicendo addio al PSG prima del previsto. A mettersi in moto è dunque Mino Raiola, suo agente, che avrebbe già pensato alla soluzione. Un passaggio in Spagna che potrebbe beffare anche la Juventus.

Futuro Donnarumma in bilico, Raiola lo offre al Barcellona

Non proprio la situazione che aveva sognato quella che ha trovato Gigio Donnarumma al PSG. Infatti il portiere della Nazionale italiana viene spesso costretto alla panchina per lasciare spazio a Keylor Navas, preferito da Pochettino in molte occasioni. Così Raiola potrebbe già aver trovato una nuova sistemazione al suo assistito.

Secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, il procuratore avrebbe offerto Donnarumma al Barcellona. I catalani stanno infatti ragionando sul futuro di Marc-Andre Ter Stegen, portiere che piace anche alla Juventus, e potrebbero sostituirlo con Donnarumma. Tra il PSG e il Barcellona si potrebbe pensare anche a uno scambio tra i due portieri, che taglierebbe fuori la Juventus sia per Donnarumma che per Ter Stegen. Dunque ancora in bilico il futuro del campione d’Europa, che potrebbe far gola a molti club.