Nuova ipotesi di scambio: Arthur può portare l’attaccante

Arthur sempre più lontano dalla Juventus: nuova ipotesi di scambio per il centrocampista brasiliano. Tutte le cifre e i dettagli

“Sono giocatori molto simili. Anche a lui piace avere la palla, giocare corto e non la perde. Mi ha sorpreso, è molto solido. Arthur ha lo stesso stile che abbiamo al Barcellona. Qui piacciono i giocatori che sono bravi con il pallone tra i piedi e siamo da sempre abituati a fare possesso”.

Questa investitura nei confronti di Arthur, la più importante possibile, è di Lionel Messi e risale ai primi mesi al Barcellona del centrocampista brasiliano. L’ex Gremio aveva impressionato Messi a tal punto da valergli il paragone con Xavi. Poi i costanti problemi fisici, la rottura col Barça e il trasferimento alla Juventus. Il 25enne ha vissuto un’altra stagione piuttosto travagliata, la prima in bianconero, conclusa con l’operazione al ginocchio che l’ha messo fuori causa anche nei primi mesi del 2021-2022. Al rientro, però, Arthur è finito ai margini nelle gerarchie di Allegri in poche settimane. Il brasiliano è tornato in campo ieri contro il Malmoe dopo numerose panchine consecutive. Il suo futuro alla Juve sembra già segnato: ecco il possibile affare in estate.

Calciomercato Juve, Arthur può tornare al Barcellona: tutti i dettagli

Oggi sulla panchina del Barcellona siede proprio Xavi, a cui Arthur è stato accostato da Messi. Nel prossimo calciomercato estivo la dirigenza della Juventus potrebbe così proporre il ritorno del brasiliano per arrivare a Memphis Depay.

L’attaccante olandese sta deludendo come tutto il Barça ed è stato a lungo seguito anche dai bianconeri. Entrambi sono attualmente valutati almeno 30-35 milioni di euro. Potrebbe dunque riaprirsi l’asse Torino-Barcellona. Staremo a vedere.