Svolta totale Milan, decisione presa: ecco il sostituto di Kjaer

Il Milan, dopo l’eliminazione dalla Champions League, si concentra su come sostituire Kjaer in difesa: arriva la svolta, decisione presa

Nella meravigliosa cornice di San Siro martedì, i tifosi del Milan si sono visti distruggere le loro speranze di gloria. Per sette minuti si è avverato un vero e proprio sogno grazie al gol di Tomori. Una rete che sapeva di miracolo. Ma la realtà è spesso cruda e può metterci un attimo a spegnere la fantasia.

Come uno tzunami è arrivato prima il gol del solito Salah – una furia letteralmente inarrestabile – seguito da quello dell’uomo dei match decisivi, Divock Origi. Due sentenze che spediscono il ‘Diavolo’ al quarto e, fa strano dirlo, direttamente fuori dall’Europa. Troppo Liverpool – chiuso il girone di ferro a punteggio pieno – e il rammarico di non aver sfruttato le opportunità capitate (anche per ingiustizie subite va detto). L’augurio del club è che si possa avere maggiore fortuna nel sorteggio in futuro, ma l’obiettivo principale è quello di migliorarsi costantemente e qui entra in gioco il calciomercato. A partire da gennaio, dove sarà necessario intervenire per assicurare a Pioli un degno sostituto di Kjaer. C’è un’importante novità a questo proposito.

Milan, sostituto Kjaer: decisione presa

Lo stop di Kjaer ha creato più di qualche pensiero a Maldini e Massara. Il danese, dopo la grande soddisfazione del diciottesimo posto al pallone d’oro, ha subito un grave infortunio, che lo terrà lontano dai campi per ben sei mesi. Stagione finita. Una perdita importante per il mister: l’ex Roma era diventato un titolare inamovibile dal suo arrivo e soprattutto rappresentava un punto di riferimento importantissimo per i compagni grazie al suo carisma.

Inutile dire che non sarà facile rimpiazzarlo in tempi brevi, ma i lombardi sembrano avere già un piano preciso in mente in questo senso. Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, pare stia prendendo corpo l’ipotesi di far rientrare immediatamente dal prestito al Venezia Mattia Caldara. Il classe ’97 si sta destreggiando bene alla corte di Paolo Zanetti e potrebbe essere l’opzione giusta anche ovviamente dal punto di vista economico. Occhio a Caldara per il post Kjaer.