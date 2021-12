Ci risiamo, Conte lo manda via: assalto Juventus a gennaio

La Juventus pronta ad approfittare della situazione in casa Tottenham. Antonio Conte ha chiesto al club di cederlo

La possibile separazione dal Tottenham, con il sì di Antonio Conte, potrebbe portarlo alla Juventus. Si tratta di Tanguy Ndombelè, centrocampista francese arrivato agli Spurs con un’operazione da circa 65 milioni di sterline complessive nell’estate del 2019.

Da quando il tecnico ex Inter e Juventus è arrivato alla guida del club londinese, il classe 1996 non ha trovato molto spazio. Gli sono stati infatti concessi soltanto 5 minuti nella gara di Conference League contro il Mura. E’ ormai chiaro che il quasi venticinquenne non è il talento che si aspettavano gli inglesi. Dall’Inghilterra Football Insider rilancia l’indiscrezione secondo cui la Juventus sarebbe fortemente interessata al suo cartellino. I bianconeri lo vorrebbero subito e potrebbero preparare l’offerta in vista della prossima finestra dei trasferimenti, quella di gennaio.

Conte apre alla cessione, Ndombelè verso la Juventus

Del resto il futuro del calciatore sembra destinato ad essere lontano dal Tottenham e, dal proprio canto, gli inglesi sarebbero a conoscenza dell’interesse dalla Juventus, ex club del tecnico Antonio Conte e dell’amministratore delegato Fabio Paratici. Proprio l’allenatore si sarebbe già messo in contatto con Ndombelè chiedendogli se sia in grado di sostenere il carico di lavoro impostogli. Lo stesso Conte avrebbe anche già chiarito la sua posizione, chiedendo al club di ascoltare le richieste in arrivo per il centrocampista a gennaio.

Un vero e proprio assist alla Juventus. Gli ‘Spurs’ potrebbero cedere il francese con la formula di un prestito secco o con diritto di riscatto. Anche il calciatore sarebbe entusiasta di fare esperienza altrove, visto il poco spazio concessogli dal club di Premier League.