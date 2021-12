Juventus, polemiche contro Allegri: “Sono costati 170 milioni”

Le due vittorie consecutive non risparmiano le critiche al mister Massimiliano Allegri

Dopo i successi su Salernitana e Genoa, la Juventus si prepara per la sfida di Champions League con il Malmoe. Allegri, sicuro della qualificazione, dovrà vincere e sperare in un passo falso del Chelsea per chiudere il girone in testa. Un’occasione per far giocare chi ha trovato meno spazio e far rifiatare i big. I temi sono stati affrontati dal giornalista Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio.

Tony Damascelli ha analizzato il momento della Juventus escludendo stravolgimenti all’assetto tattico con il Malmoe: “Escludo un esperimento tattico da parte di Allegri mentre è possibile che utilizzi qualche giovane – prosegue – farei giocare due punte più un trequartista ma in ogni caso la partita non servirà a nulla per il primo posto nel girone.”

Juventus, ancora polemiche contro Allegri sull’impiego dei giovani

Damascelli non è d’accordo con alcune dichiarazioni del mister bianconero in merito all’impiego dei giovani nelle ultime partite: “Allegri continua a dire che contro la Salernitana hanno giocato sette calciatori Under 23 – attacca il giornalista – senza considerare che 3/4 di questi sono costati ben 170 milioni di euro.” Sulla qualificazione invece, è sicuro che sia già nelle mani del Chelsea.

Continuano dunque le polemiche attorno alla Juventus di Massimiliano Allegri, nonostante le due vittorie consecutive (2-0) su Salernitana e Genoa.