Super scambio in Serie A: la Juventus tenta il colpaccio

È già ai margini con Massimiliano Allegri: tentativo di scambio in Serie A per arrivare al big

“È un grande professionista oltre che un ottimo calciatore. Quando è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte nel modo migliore possibile. È un buon segno e ci sono tante partite”.

Nella conferenza stampa pre Juventus–Genoa, Massimiliano Allegri aveva parlato così di Arthur. Anche ieri sera, però, il centrocampista brasiliano è rimasto in panchina senza neanche subentrare a gara in corso. L’ex Barcellona è reduce da numerose panchine consecutive e sembra già sparito dai radar del tecnico bianconero. Il calcio di Allegri è quasi agli antipodi con il brasiliano e con ogni probabilità questa situazione porterà al suo addio tra gennaio e giugno. Possibile pista in Serie A: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juve, scambio stellare in Serie A: il possibile tentativo

Arthur è arrivato a Torino nello scambio con il Barcellona per Miralem Pjanic, e dopo una prima stagione piuttosto complicata è arrivata anche l’operazione al ginocchio che lo ha messo fuori causa per la preparazione estiva e i primi mesi con Allegri in panchina. Il suo futuro sembra già scritto, lontano dalla Juve, e Cherubini potrebbe anche sfruttare il brasiliano come contropartita tecnica a partire dal prossimo calciomercato estivo. Il giocatore si sposerebbe perfettamente con le idee di gioco e possesso dell’ex Maurizio Sarri e la dirigenza bianconera potrebbe così proporlo per arrivare a Luis Alberto. Resta però da superare la resistenza di Lotito, che vuole sempre monetizzare dalla cessione dei suoi big, e soprattutto l’ostacolo ingaggio dell’ex Barça.