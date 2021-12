Il calciomercato della Juventus vicino alla svolta: annuncio a sorpresa dalla Spagna, è fatta per il top player

Non solo il prossimo impegno in Champions League, nella mente della Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, nonostante la vittoria sul Genoa, non ha convinto pienamente e qualche malumore (Morata su tutti) potrebbe lasciare strascichi da ‘risolvere’ il prima possibile. Le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono orientate, però, già al prossimo calciomercato invernale. Tra gennaio e soprattutto giugno, sono diverse le possibili sorprese per la rosa bianconera.

Il direttore di ‘OkDiario’ Eduardo Inda, ai microfoni di ‘El Chiringuito’, ha rivelato quella che sarà una delle grandi operazioni di mercato dell’estate 2022. Sarà al centro dell’attenzione il Real Madrid di Carlo Ancelotti, pronto a sbaragliare la concorrenza regalando all’allenatore emiliano il cartellino di Antonio Rudiger. Il polivalente difensore tedesco del Chelsea è in scadenza il 30 giugno 2022 e non rinnoverà con la società di Abramovich.

Juventus, addio Rudiger: affare in chiusura

Sono numerosi, Juventus in primis, i club interessati all’esperto difensore per il quale, tuttavia, i giochi sembrerebbero ormai chiusi. “Il Real Madrid ce l’ha quasi fatta per Antonio Rudiger. Il grande rivale è il Bayern Monaco pronto ad offrire 10 milioni di euro al centrale tedesco”.

Nonostante il possibile inserimento dei bavaresi, il destino di Rudiger sarà nel club di Florentino Perez, deciso a ripetere l’operazione che già nell’estate scorsa ha portato Alaba, a zero, a Madrid.

Dal prossimo 1 gennaio Rudiger potrebbe quindi già firmare per il Real Madrid: niente Serie A, la Juventus rischia la clamorosa beffa.