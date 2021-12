Mancini può dire addio: che colpo, porta con sè il talento della Nazionale

La Nazionale italiana si giocherà la qualificazione al prossimo Mondiale a marzo, ma il Ct Roberto Mancini può dire addio in estate

Dalla vittoria dell’Europeo allo spareggio per il prossimo Mondiale: in pochi mesi è cambiato tutto in casa della Nazionale italiana e così il Ct Roberto Mancini potrebbe dire addio anche in estate.

Come svelato dal ‘telegraph.co.uk’ lo stesso selezionatore dell’Italia è stato messo nel mirino del Manchester United in vista della prossima stagione. Così il Ct potrebbe essere convinto dalla dirigenza dei “Red Devils”, ma il suo ricco contratto con la Nazionale italiana scadrà nel 2026 dopo l’ultimo rinnovo contrattuale.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, da Pogba al… ‘Nuovo Pogba’: c’è anche il Milan

Calciomercato Juventus, suggestione Chiesa in Premier

Come pazza idea ci potrebbe essere anche l’ultima suggestione Federico Chiesa, che non è apparso lucido dopo l’ultimo Europeo giocato da protagonista. Il Manchester United vorrebbe incrementare il tasso tecnico della formazione inglese: dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo, l’ex Fiorentina sarebbe uno dei profili più interessanti monitorati in vista della prossima stagione. Già diversi club d’Europa, come il Chelsea, hanno monitorato attentamente il bianconero, che non riesce più ad incidere come nei mesi scorsi.

Al momento lo stesso talentuoso giocatore della Juventus e della Nazionale italiana è ai box per infortunio. Tornerà in campo nel 2022 e così prenderà una decisione in ottica futura per continuare ad essere protagonista anche con la maglia dell’Italia.