Il Milan ci prova, chiesto lo scambio per il difensore

Il Milan pianifica già i prossimi colpi di calciomercato con un difensore nel mirino: c’è la controproposta al club di via Aldo Rossi

La doppia sconfitta in Serie A, inframezzata dall’unico successo in Champions sull’Atletico Madrid, può lanciare l’allarme sul momento del Milan di Pioli. Un attacco che fatica e la difesa che, numeri alla mano, ha subito ben 8 gol negli ultimi tre impegni in campionato. Numeri che Maldini e Massara vogliono cambiare drasticamente grazie alle prossime operazioni di calciomercato, tra gennaio e giugno, con il focus in buona parte proprio sulla difesa.

Diversi i nomi che sono sulla lista dei dirigenti del ‘Diavolo’ ma per uno in particolare, la situazione, potrebbe vedere sviluppi interessanti. Il Milan segue Benoit Badiashile, difensore centrale in forza al Monaco con il quale ha collezionato 18 presenze, siglando 1 assist. Il classe 2001, francese e già accostato anche alla Juventus lo scorso marzo, può quindi essere il prossimo colpo in difesa per il Milan di Pioli.

Milan, occhi su Badiashile: ipotesi scambio

Il Monaco, all’interesse del Milan per il suo talentino, risponderebbe con una controproposta di scambio.

Nel mirino dei monegaschi c’è Pierre Kalulu, polivalente difensore che con Pioli non sta trovando troppo spazio.

Uno scenario, all’orizzonte, che può quindi vedere lo scambio tra Milan e Monaco, con Badiashile in rossonero e Kalulu in Ligue 1.