Calciomercato Juve: bianconeri a caccia di rinforzi e gol dal centrocampo. Colpo a sorpresa in Serie A. Cifre e dettagli

“Domani sarà importante ma non decisiva. Decisivo sarà il prossimo mese fino alla sosta”. Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha presentato così la delicata sfida all’Atalanta di Gasperini.

I bianconeri sono reduci dalla figuraccia di Londra e vogliono riscattarsi subito nello scontro diretto per la zona Champions: i nerazzurri, infatti, sono momentaneamente quarti in classifica a +4 dalla squadra di Allegri. Un incrocio, quella tra Juve e Atalanta, spesso ricco di spunti anche sul calciomercato, tra i numerosi affari già conclusi e le possibili operazioni future. All’Allianz Stadium non mancheranno alcuni osservati speciali: ecco l’ultima idea della dirigenza della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cucchi: “Scudetto, la Juve può rimontare. Su Vlahovic, Kessie e Insigne…”

Calciomercato Juve, occhi su Pasalic: cifre e dettagli

Il crollo di Londra ha confermato ancora una volta le difficoltà a centrocampo della Juventus di Allegri. In particolare, rispetto al suo primo ciclo in bianconero al tecnico stanno mancando soprattutto i gol dei mediani, ad eccezione di McKennie. La dirigenza potrebbe così tornare sul mercato anche per regalare all’allenatore almeno un centrocampista forte negli inserimenti. Uno di questi sarà affrontato domani all’Allianz Stadium: Mario Pasalic è infatti reduce da diversi gol consecutivi e con Gasperini è diventato uno dei migliori incursori del campionato. Il croato ex Milan potrebbe essere tra gli osservati speciali di domani. La sua valutazione è di circa 25-30 milioni e la Juventus potrebbe anche tentare la carta Kulusevski, già accostato ai bergamaschi per un possibile ritorno in nerazzurro. Staremo a vedere.