Calciomercato, l’offerta milionaria lo porta lontano dal Milan

Il Milan deve fare i conti con un’offerta milionaria che potrebbe allontanare in maniera definitiva il trequartista: i dettagli

Arriva l’offerta milionaria che spiazza il Milan e allontana il trequartista dai rossoneri. Non è un segreto che i rossoneri hanno la necessità di rinfoltire la propria trequarti di campo, lì dove Brahim Diaz sta convincendo ma dove non c’è una vera e propria alternativa di spessore.

Ecco perché a gennaio potrebbe esserci un tentativo da parte di Maldini di regalare a Pioli un rinforzo proprio in questa porzione di campo. Di nomi non ne mancano ma uno di quelli che stuzzica la fantasia dei milanisti è sicuramente Isco. In scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno e ormai fuori dai piani di Ancelotti, lo spagnolo potrebbe lasciare le merengues già nel mercato di gennaio ed il Milan ci sta facendo un pensierino.

LEGGI ANCHE >>> Dalla Juventus al Milan: l’ultima idea di Maldini e Massara

Calciomercato Milan, offerta dal Qatar per Isco

Accostato in passato anche alla Juventus, Isco potrebbe però farsi attrarre da un’offerta milionaria arrivata dal Qatar. Ne parla il ‘Chiringuito Tv’ secondo cui il calciatore avrebbe ricevuto una offerta molto importante.

Una situazione che cambierebbe i piani del Milan e potrebbe spingere il 29enne ex Malaga a lasciare il calcio che conta per rifugiarsi nel ‘dorato’ campionato qatariota. Una scelta non semplice dal punto di vista tecnico perché il Mondiale è ormai alle porte e trasferirsi in Qatar potrebbe avere ripercussioni sulle possibilità di essere convocato in Nazionale.

D.B.