Juventus, l’erede può arrivare dalla Spagna: tentativo di scambio

A fine stagione il possibile divorzio dalla Juventus, che per quanto riguarda l’erede può provare lo scambio con la big della Liga

Il suo agente qualche giorno fa non ha escluso il divorzio alla fine di questa stagione. Anzi le sue parole sono state quasi di apertura all’addio, dopo tre stagioni non proprio all’altezza delle aspettative.

Ovviamente ci riferiamo a Matthijs de Ligt e al suo potente procuratore, lo stesso di Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma e tanti altri più o meno famosi: Mino Raiola. Per una parte della stampa spagnola già al lavoro per piazzare l’olandese suo assistito in un top club europeo. Più precisamente al Barcellona dell’amico Laporta, anche se ad oggi – considerate la delicata per non dire drammatica situazione economica dei blaugrana – si fa fatica a immaginare un assalto concreto del Barça al cartellino del classe ’99 ex Ajax, che coi bianconeri ha un contratto fino a giugno 2024 da 12 milioni l’anno bonus inclusi.

La Juventus non fa prigionieri, specie in questo difficile periodo storico, ma nemmeno sconti: de Ligt può sì partire, ma alle giuste condizioni che partono da una base di almeno 70-80 milioni di euro. Se arrivasse l’offerta irrinunciabile, occhio anche al Chelsea, ecco che nascerebbe subito il problema del sostituto. Il nome che Massimiliano Allegri può fare è quello di Jose Maria Gimenez, roccioso uruguagio in forza all’Atletico Madrid di Simeone.

Calciomercato Juventus, Gimenez il post de Ligt: Atletico stizzito per il mancato riscatto di Morata

Per il 26enne nativo di Toledo, in possesso di passaporto spagnolo e legato ai ‘Colchoneros’ fino al 2025 (stipendio di 5 milioni netti), Cherubini e soci potrebbero avanzare dopo il via libera di Allegri una proposta di scambio col connazionale Bentancur. Il centrocampista è stimato dall’Atletico, il quale però, pure in virtù del probabile mancato riscatto di Morata, potrebbe indispettitamente ribattere con una richiesta di 60 milioni cash senza contropartite.

