La trasferta persa a Firenze ha posto qualche punto interrogativo in più sul Milan. Caccia ad un esterno d’attacco. Idea dalla Juve ma scambio provocatorio

È arrivato contro la Fiorentina in trasferta il primo ko stagionale in Serie A per il Milan di Stefano Pioli, che però rimane appaiato al Napoli in testa alla classifica, in virtù della sconfitta degli azzurri. La tappa toscana ha però messo in luce qualche problemino soprattutto sulla trequarti dove al di là Leao e Brahim Diaz (tornato solo recentemente), mancano i gol dei fantasisti.

I problemi principali sono catalizzati sulla corsia offensiva di destra dove il titolare inamovibile è l’utilissimo Saelemaekers che però dopo 17 presenze stagionali tra coppa e campionato, è ancora a secco di gol. Non vanno meglio le alternative, che spesso hanno incontrato problemi fisici: i vari Florenzi, Messias e Castillejo. Maldini dunque si guarda intorno, e a gennaio potrebbe andare a caccia di un altro calciatore di talento in quella zona di campo.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan pesca in Serie A: scelta la contropartita

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan poco convinto: scambio provocatorio dalla Juventus | Nel mirino Kulusevski

Emergenza offensiva sulla fascia destra per il Milan che necessita quindi di un nuovo esterno di qualità capace di mettere nel motore gol e assist. Continuando a perseguire la linea giovani, il club rossonero potrebbe rifare un pensierino su Dejan Kulusevski che alla Juventus gioca poco e male.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, duello con il Milan per il big ‘scontento’ del Chelsea

Il talento svedese è finito ancora una volta nel mirino di critica e tifosi anche a margine della vittoria sul campo della Lazio. All’ex Parma manca continuità di rendimento ad alti livelli, e la stessa Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo proponendo uno scambio provocatorio al Milan per arrivare a Sandro Tonali per innalzare la qualità del centrocampo. Il calciatore della nazionale italiana è cresciuto moltissimo e farebbe molto comodo ad Allegri, rientrando perfettamente nelle stesse valutazioni economiche di Kulusevski. Il Milan però non ci pensa neanche a cedere Tonali in questo momento, e rifiuterebbe ogni tipo di scambio.