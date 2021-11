Colpo dalla Premier League, il Milan ostacola la Juventus

Il Milan si inserisce nella corsa all’attaccante dell’Arsenal: ecco l’idea di Maldini

L’Arsenal deve risolvere alcune situazioni in merito ad alcuni giocatori. Uno di questi è Lucas Torreira, trasferitosi in prestito alla Fiorentina nel mercato estivo. I Gunners potrebbero ottenere circa 15 milioni dalla cessione dell’uruguaiano ma in ballo c’è anche un altro giocatore, nel mirino di un club di Serie A.

Anche Nicolas Pepe è un nome caldo sul mercato. Arrivato dal Lille nel 2019, l’ivoriano non ha ancora dimostrato il suo reale valore. L’Arsenal non esclude la possibilità di venderlo, qualora arrivasse un’offerta di almeno 25 milioni di sterline. Come riportato da ‘tribalfootball.com’, tra le squadre interessate a Pepe c’è anche il Milan che cerca un giocatore con quelle caratteristiche. Pepe ha 26 anni e agisce da ala destra ma all’occorrenza riesce ad occupare anche il ruolo di ala sinistra o punta centrale.

Calciomercato Milan, assalto a Pepe dell’Arsenal

Il Milan, però, deve fare i conti anche con la Juventus che potrebbe offrire Dejan Kulusevski. Uno scambio tra due giovani che potrebbe tagliar fuori i rossoneri. Maldini e Massara, però, sono vigili sull’ivoriano dell’Arsenal che ha un contratto in scadenza a giungo 2024.