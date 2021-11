Il colpo annunciato si allontana: il Milan ripiega in Serie A

Il Milan potrebbe dire addio a uno degli obiettivi per il calciomercato di gennaio: il sostituto potrebbe essere in Serie A

Pausa per gli impegni delle Nazionali che servirà al Milan per rifiatare prima di un nuovo tour de force con tanti impegni tra campionato e Champions League.

Il club rossonero nel frattempo può anche pianificare il calciomercato invernale, dove si potrebbe intervenire per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Da tempo il Milan segue con attenzione Romain Faivre, centrocampista del Brest che sembrava essere un obiettivo per gennaio dei rossoneri. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ però il francese che fu molto vicino al Milan in estate sembrerebbe allontanarsi, anche se la volontà del giocatore sembrerebbe essere quella di approdare in Serie A. Così i rossoneri potrebbero trovare un nuovo obiettivo proprio nel campionato italiano.

Milan, Faivre più lontano: idea Djuricic

Milan che potrebbe essere costretto a rivedere i propri piani per il calciomercato invernale a breve. Infatti l’obiettivo numero uno, Romain Faivre, già vicino in estate, sembrerebbe complicarsi.

Così i rossoneri per trovare un giocatore che possa avere caratteristiche simili avrebbero messo il mirino in Serie A, precisamente nel Sassuolo. Infatti l’idea per il centrocampo milanista potrebbe essere Filip Djuricic, centrocampista serbo classe 1992, che in questa stagione con i neroverdi ha collezionato 9 presenze, mettendo a segno 2 gol e 1 assist. Da tempo il serbo è osservato dal Milan, che potrebbe finalmente far partire l’assalto decisivo.