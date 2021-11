Calciomercato Inter, ritorno di fiamma: scambio in Bundesliga

Calciomercato, l’Inter pensa a potenziare la fascia sinistra e ci sarebbe un ritorno di fiamma in Bundesliga: occhio al possibile scambio

L’Inter è in ansia per le condizioni di alcuni suoi giocatori. Dzeko e Bastoni erano usciti acciaccati dal derby col Milan, ma sono stati comunque convocati dalle rispettive nazionali. Entrambi, però, hanno dato forfait, vedendosi costretti a fare ritorno alla base. Problemi anche per Barella (ieri in campo per 69 minuti in Italia-Svizzera), anche se lui per ora resiste.

Intanto la società riflette sul calciomercato, in particolare sulla fascia sinistra. Vista la scadenza di contratto di Perisic a giugno 2022, il club pensa a qualche colpo in quella posizione. Ci sarebbe, inoltre, un interessante ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma in casa Inter: ipotesi scambio in Bundesliga

Stiamo parlando di Filip Kostic, l’esterno dell’Eintracht Francoforte che in estate è stato molto vicino alla Lazio di Sarri. La valutazione si aggira sui 20 milioni di euro e la ‘Beneamata’ potrebbe inserire nell’affare il cartellino di Lazaro per agevolare la trattativa.

L’austriaco è in prestito con diritto di riscatto al Benfica, ma sta trovando poco spazio (anche a causa degli infortuni). Se i lusitani non dovessero confermarlo, occhio al possibile approdo in Bundesliga.