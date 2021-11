La Juventus potrebbe mettere nel mirino il nome di Giovanni Simeone, centravanti del Verona di Igor Tudor: le ultime di calciomercato sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri non ha iniziato al meglio la sua stagione. I bianconeri infatti, nonostante un super avvio in Champions League con 4 vittorie in altrettante gare del gironcino, nel campionato italiano di Serie A stanno facendo fatica. Recentemente sono arrivate due sconfitte molto pesanti, contro Sassuolo e Verona, e l’ultima gara prima della sosta è stata una sudatissima vittoria contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il ruolino di marcia non è insomma dei migliori la distanza dalla vetta, occupata da Napoli e Milan, sembra ormai insormontabile con il target che si è spostato sul tentativo di raggiungere il quarto posto, che significherebbe qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Oltre ai problemi a centrocampo, che Locatelli da solo non è in grado di risolvere, la Juventus ha anche qualche lacuna dal punto di vista offensivo. Il solito Dybala non basta e i continui infortuni di Kean ed il rendimento non proprio all’altezza di Morata non stanno aiutando la Vecchia Signora che, a gennaio, in sede di calciomercato potrebbe tentare un colpo a sorpresa per portare nuove frecce all’arco offensivo di Allegri.



Calciomercato Juventus, nome a sorpresa per l’attacco

Il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Giovanni Simeone, figlio del Cholo, ed attualmente al secondo posto nella classifica marcatori del campionato italiano di Serie A. L’ex giocatore della Fiorentina sta impressionando sotto la guida tecnica di Igor Tudor tanto da essere finito nei radar anche della Juventus.

La richiesta si aggira attorno ai 15/20 milioni da parte della società scaligera che non vorrebbe privarsi, a metà stagione, di un giocatore così importante.