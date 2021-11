Sarri e la Lazio rinnovano subito: doppio ‘regalo’ di Lotito dalla Serie A

Sarri verso il rinnovo con la Lazio dopo pochi mesi dal suo arrivo nella Capitale: doppio ‘regalo’ di Lotito. Tutte le cifre e i dettagli

“Non c’è nessuna fretta. Ci vedremo in settimana quando ci sarà tempo, con calma. Ma siamo in piena sintonia”. A ‘Il Messaggero’, Claudio Lotito ha parlato della trattativa per il rinnovo di Maurizio Sarri.

Si parla già di prolungamento fino al 2025 per il tecnico biancoceleste, che ha già convinto tutti, società compresa, nonostante qualche caduta fragorosa in questa prima parte di stagione. Il patron della Lazio vuole blindare l’ex Napoli e Juventus ed affidargli in pieno il nuovo progetto biancoceleste. Una fiducia totale che sarà confermata anche sul calciomercato: ecco i due possibili colpi dalle big di Serie A. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato: Juve, Napoli (e Inter), ‘regali’ per Sarri

Due possibili occasioni di mercato per la Lazio di Sarri in Serie A: si tratta di due ‘pupilli’ del tecnico allenati rispettivamente all’Empoli e alla Juventus e al Napoli. Daniele Rugani e Lorenzo Insigne potrebbero essere i due ‘regali’ di Lotito per il prossimo calciomercato estivo. Il difensore bianconero è esploso proprio nell’Empoli di Sarri ed è attualmente in scadenza di contratto nel giugno 2023.

Il classe 1994 è una riserva alla Juventus e, in caso di chiamata da parte dell’allenatore toscano, potrebbe aprire all’addio ai bianconeri. Nel prossimo giugno, ad un anno dalla scadenza, il suo contratto sarà valutato al massimo 10 milioni di euro. Come noto Insigne è invece in scadenza tra pochi mesi, e seguito da vicino anche dall’Inter: il rinnovo con il Napoli è sempre in stand-by e Sarri e il grande amico e compagno Immobile sono alla finestra. Tuttavia, la priorità di insigne è sempre il suo Napoli e viceversa. In ogni caso, la Lazio sarebbe pronta a cogliere l’eventuale occasione. I biancocelesti sognano in grande con Sarri.