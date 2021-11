Juventus, nuovo prestito in Serie A: affare con Pirlo

La Juventus pensa alle mosse da attuare con il giocatore in prestito e si valuta un cambio di squadra: nuovo affare a gennaio

È stato un avvio di stagione davvero complicato per Gianluca Frabotta, che già dal 12 settembre ha rimediato un infortunio al polpaccio che fino a oggi lo ha tenuto lontano dai campi da gioco. Il suo rientro è previsto per il 2022 e intanto il Verona sta vivendo un grande momento anche senza di lui, per cui sarà facile prendersi il posto da titolare.

LEGGI ANCHE >>> Tifosi contro l’ex Milan che punge: “Schiaffoni, meglio l’Inter”

Calciomercato Juventus, cambio prestito per Frabotta: spunta il Genoa

Gianluca Frabotta è stato prestato dalla Juventus al Verona la scorsa estate e con i gialloblù il contratto dura fino a giugno 2022. Nella trattativa è stato inserito anche un diritto di riscatto ed eventuale controriscatto in favore dei bianconeri. A causa della mancata titolarità, però, non è da escludere un addio in anticipo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ipotesi ritiro: come stanno le cose

La Juventus potrebbe anche pensare un cambio di squadra per il prestito in modo da consentire a Frabotta di continuare il suo percorso di crescita. Sulle sue tracce potrebbe esserci anche il Genoa, soprattutto in caso di ingaggio di Andrea Pirlo come allenatore, ovvero colui che l’ha lanciato in Serie A un anno fa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rinnovo Bernardeschi e non solo: doppia mossa di Raiola

Per un periodo in bianconero, Frabotta aveva trovato anche continuità con Pirlo in panchina e per questo potrebbe essere il tecnico giusto per lui.