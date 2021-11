Calciomercato Inter, il top club non molla: assalto più scambio

Tutto è ancora in bilico, il top club pensa ancora al super colpo: assalto dalla Premier League per il giocatore dell’Inter

L’Inter vuole essere protagonista anche sul fronte calciomercato. La società nerazzurra è vicina al rinnovo di Barella, situazione diversa per il croato Brozovic, in gol in Champions League.

Brozovic continua ad essere il perno del centrocampo nerazzurro, ma il suo futuro è sempre in bilico. Il rinnovo contrattuale ancora non è arrivato e potrebbe esserci anche l’addio per il croato. A breve arriverà l’annuncio ufficiale per Barella, ma per lui non ci sarebbero ancora novità.

Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino del Man United

Così sulle sue tracce ci sarebbe sempre il Manchester United con il possibile assalto al croato. L’idea sarebbe quella di un affare importante con il cartellino di Matic inserito più soldi per quanto riguarda gennaio. Un’idea suggestiva in vista dei prossimi mesi con Brozovic che vorrebbe conoscere con certezza il suo futuro.

Tutto si deciderà nelle prossime settimane con l’Inter sempre attiva per la questione rinnovi contrattuali. Ad un passo il prolungamento per Barella, che si è conquistato a suon di prestazioni la fiducia della società milanese.

Per Brozovic non ci sono novità, come lui ha fatto intendere nel post partita della sfida di Champions League contro lo Sheriff.