Barcellona, Aguero parla dopo lo stop: il messaggio ai tifosi

Aguero ha mandato un messaggio ai tifosi del Barcellona rassicurando sulle sue condizioni

Arrivano buone notizie per il Barcellona e per tutti gli amanti del calcio. Sergio Aguero si sta riprendendo e lo ha fatto sapere con un video messaggio.

L’attaccante argentino, dopo essersi fermato durante la partita contro l’Alaves per un aritmia cardiaca che lo ha costretto al ricovero in ospedale, ha ringraziato tutti i tifosi per il supporto: “Un abbraccio a tutti e grazie per il supporto, adesso bisogna aspettare”. Il ‘Kun’ dovrà stare fermo per almeno tre mesi.

Barcellona, Aguero fuori tre mesi: intervento sul mercato

Una perdita molto pesante per il Barcellona che già sta vivendo un periodo molto complicato a livello di risultati. I blaugrana hanno esonerato Ronald Koeman e nelle prossime ore ufficializzeranno il sostituto che sarà Xavi, ex leggenda del club.

L’assenza di Aguero costringerà il Barcellona a fiondarsi sul mercato per cercare un sostituto, nonostante la situazione economica del club sia quasi disperata. La buona notizia è che Aguero sta meglio ma i prossimi mesi potrebbero essere molto complicati senza un centravanti del suo calibro. Dopo la fumata bianca per il nuovo allenatore, la mossa successiva potrebbe essere un colpo di mercato in attacco.