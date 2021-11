Calciomercato, il Milan ha scelto: nome inedito per la fascia!

Il Milan è a caccia di una garanzia per la fascia sinistra: spunta il nome di Aihen Munoz, laterale difensivo della Real Sociedad per il calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli occupa attualmente il primo posto in classifica con ben sette punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri però, nel gironcino di Champions League, non stanno impressionando come in Serie A. Non sono infatti ancora arrivate vittorie per il Diavolo nonostante le 4 partite giocate. L’alibi c’è ed è quello di un gruppo decisamente difficile nel quale ci sono Porto, Liverpool ed Atletico Madrid, ma l’aver totalizzato soltanto un punto è forse troppo poco per una squadra dalla caratura internazionale come quella rossonera.

C’è inoltre ancora qualche lacuna nella rosa del Milan di Stefano Pioli, in particolare sulla fascia sinistra. Oltre a Theo Hernandez infatti, stella assoluta della squadra rossonera, Ballo-Toure, arrivato nell’ultima sessione estiva di calciomercato, non sta impressionando ed il Diavolo potrebbe subito correre ai ripari in vista della prossima stagione: occhio ad un nome nuovissimo dalla Spagna.

Calciomercato Milan, nome nuovissimo per la fascia sinistra: arriva dalla Spagna

Il nome nuovo nel ruolo di terzino sinistro potrebbe essere quello di Aihen Munoz, laterale della Real Sociedad. Il giocatore spagnolo è attualmente in scadenza di contratto con la squadra iberica ed ha una valutazione in sede di calciomercato di 6 milioni di euro.

Classe 1997, Munoz è mancino ed è un titolarissimo della squadra spagnolo con ben 11 presenze in Liga e 3 in Europa League, quasi tutte scendendo in campo nel primo undici.