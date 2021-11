Allegri lo scarica, assalto dalla Spagna: Inter superata

La Juventus vuole tornare alla vittoria in Serie A dopo le due sconfitte consecutive: Allegri lo scarica definitivamente, può andar via

Massimiliano Allegri continua a trovare soluzioni per ritornare alla vittoria in campionato dopo l’entusiasmante successo in Champions League contro lo Zenit.

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” Adrien Rabiot, scaricato definitivamente da Allegri, sarebbe finito nel mirino del Siviglia, interessato all’acquisto del centrocampista della Nazionale francese. L’allenatore livornese sta dando un maggiore minutaggio a McKennie, che non era tra i titolari ad inizio anni. Le gerarchie sono cambiate improvvisamente in casa bianconera con la voglia di risalire in fretta la classifica.

Calciomercato Juventus, Rabiot può andar via

Lo stesso Rabiot sarebbe sul punto di non continuare la sua avventura con la Juventus, visto che Allegri, dopo avergli dare fiducia illimitata, lo avrebbe messo da parte.

Un cambio di gerarchia a causa del rendimento non troppo esaltante del Nazionale francese. Il contratto del giocatore è in scadenza nel giugno 2023 e così il suo addio potrebbe arrivare in vista della prossima stagione.

Il Siviglia continua a guardare in Serie A dopo il colpo Gomez, arrivato dall’Atalanta dopo la rottura con Gasperini. I prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro del francese, ex PSG.