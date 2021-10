Juventus, doppio infortunio per Allegri: comunicato UFFICIALE

Brutte notizie dall’infermeria della Juventus: arriva un doppio infortunio per il tecnico Massimiliano Allegri, il comunicato ufficiale

Arrivano notizie non molto confortanti dall’infermeria in casa Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno perso per infortunio Kean e Bernardeschi. L’attaccante è stato costretto a saltare il match contro l’Inter per via di un’affaticamento rimediato nel corso dell’allenamento di sabato scorso. L’esterno, invece, è stato sostituito nel primo tempo della sfida del Meazza a causa di un problema alla spalla destra.

I due calciatori si sono sottoposti in giornata agli esami strumentali. Di seguito il report ufficiale della ‘Vecchia Signora’ sulle loro condizioni: “Bernardeschi, nel corso del match di ieri sera, ha riportato una lieve distorsione della spalla destra, gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni capsulo-legamentose“.

Infortuni Kean e Bernardeschi: il report ufficiale della Juventus

“Kean – prosegue il comunicato -, a seguito dell’affaticamento muscolare alla coscia destra riferito al termine dell’allenamento di sabato, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari. Le condizioni di entrambi verranno monitorate di giorno in giorno“.