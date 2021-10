Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi, è finito nel mirino delle critiche dei tifosi e non solo: le ultime di calciomercato sul suo futuro

L’Inter di Simone Inzaghi continua l’astinenza di vittorie nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, dopo una buona partita a San Siro, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio contro la Juventus di Max Allegri. Alla rete di Dzeko, protagonista assoluto della stagione nerazzurra, ha risposto la Vecchia Signora con il rigore trasformato da Paulo Dybala, attaccante argentino. Il penalty è stato causato da un intervento abbastanza scomposto di Denzel Dumfries nei confronti di Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus.

Il giocatore olandese, arrivato nell’ultima finestra di calciomercato, è ancora un oggetto misterioso all’interno della rosa della Beneamata. All’ottima prestazione interna contro il Bologna di Mihajlovic non sono seguite, almeno finora, prestazioni di grandissimo calibro, ma gare altalenanti fra ottime giocate ed errori davvero rischiosi, come quello di ieri, a partita quasi in ghiaccio, contro la Juventus di Max Allegri. Un’ingenuità che è costata due punti ai ragazzi di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Dumfries non convince: le ultime

Denzel Dumfries, esterno destro olandese dell’Inter, potrebbe aver già fatto perdere la pazienza di Simone Inzaghi e non solo. Gli uomini mercato della Beneamata infatti, già nella prossima estate di calciomercato, potrebbe decidere di privarsi dell’ex giocatore del PSV già la prossima estate.

Dumfries è arrivato per una cifra inferiore ai 13 milioni di euro, mentre l’Inter potrebbe accettare offerte non inferiori ai 15 milioni di euro per privarsi del giocatore della nazionale olandese di Louis van Gaal.